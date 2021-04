25 aprile, Draghi: “Linguaggio d’odio seme di razzismo e antisemitismo. Mala pianta che genera consenso a chi calpesta libertà e diritti” (Di domenica 25 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto interviene al Museo storico della Liberazione di via Tasso in occasione dell’anniversario della Liberazione. “Via Tasso evoca anche nei ricordi familiari l’orrore dell’occupazione Nazista e la ferocia delle dittature. Nel momento in cui anche i musei riaprono mi auguro che molti giovani abbiano l’opportunità di visitare queste stanze e conoscere le storie di tanti combattenti per la libertà che qui sono stati torturati e uccisi e di comprendere che senza il loro coraggio oggi non avremmo le libertà e i diritti di cui oggi godiamo. libertà e diritti che non sono conquistati per sempre e non son barattatili con nulla. Sono più fragili di quello che si pensi. Il dovere della memoria riguarda tutti. Assistiamo oggi, spesso sgomenti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario, è intervenuto interviene al Museo storico della Liberazione di via Tasso in occasione dell’anniversario della Liberazione. “Via Tasso evoca anche nei ricordi familiari l’orrore dell’occupazione Nazista e la ferocia delle dittature. Nel momento in cui anche i musei riaprono mi auguro che molti giovani abbiano l’opportunità di visitare queste stanze e conoscere le storie di tanti combattenti per lache qui sono stati torturati e uccisi e di comprendere che senza il loro coraggio oggi non avremmo lee idi cui oggi godiamo.che non sono conquistati per sempre e non son barattatili con nulla. Sono più fragili di quello che si pensi. Il dovere della memoria riguarda tutti. Assistiamo oggi, spesso sgomenti, ...

