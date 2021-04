Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 aprile 2021)DEL 24 APRILEORE 13:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA SALARIA DIREZIONE EST; SULLA CASSIA PERMANE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA PONTE DI NONA E, AVANTI, TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ENTRATA; DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO RALLENTATO SULLA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA E, PROSEGUENDO, TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE; INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO ...