Vandalismi sui treni | denunciati cinque minorenni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vandalismi sui

Il Giorno

...i cinque giovani identificati dai carabinieri come responsabili di una serie di furti e... Sono anche stati sequestrati i telefoni cellulari dei sospettati,quali sono stati trovati ...I recentie piazza Sant'Agostino che nelle ore serali diventa spazio per bivacchi da ... di non scriveremuri della scuola, oppure di non rovinare le panchine. Ma vorrebbero fare di più. ...Cinque ragazzi, tutti minorenni, residenti nei comuni di Lirio, Broni e Stradella, nel Pavese, sono stati denunciati dai carabinieri per una serie di vandalismi e altri reati compiuti nei mesi scorsi ...Sono tutti minorenni i cinque giovani identificati dai carabinieri come responsabili di una serie di furti e vandalismi su treni e a un bazar di Stradella. I militari della Compagnia di Stradella, a c ...