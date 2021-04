Un gioiello di Berardi | quarta vittoria di fila del Sassuolo Samp ko

(Di sabato 24 aprile 2021) Ilesce vittorioso dal “Mapei” Stadium di Reggio Emilio contro ladoria. Decide la rete di Domenicoal 69? con una bella rovesciata davanti la porta grazie anche all’indecisione di Colley. Ladoria di Ranieri non ha però demeritato, nel primo tempo ha preso un palo esterno con Jankto, mentre ilsi è visto negare un gol di Traoré per fuorigioco. Protagonista nella ripresa Boga con le sue volate sulla fascia, ladi Ranieri non si è saputa rendere particolarmente pericolosa. Ladidelconsente a De Zerbi di avvicinarsi alla zona Europa League. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : gioiello Berardi

alfredopedulla.com

... pure ci attendiamo gran scintille dall'ultimodi De Zerbi, Giacomo Raspadori . Punta di ... che contava tra gli assenti Defrel, Caputo e anche: e pure il giovane di Bentivoglio ha ...Prima dell'intervallo, Dalot si oppone a una conclusione di(43'). Ripresa. Lavoro per ... Ildell'under 21 concede il bis all'83' dopo aver saltato Tomori. Milan in difficoltà, ...Probabili formazioni Serie A: le mosse e i dubbi alla vigilia delle sfide del 24 e 25 aprile 2021, valide per la 33^ giornata di campionato.Pronostici Serie A: consigli sulle scommesse di Sassuolo-Sampdoria, gara della 33^ giornata. Le quote e le statistiche del match Prosegue il campionato italiano con la 33^ giornata di Serie A. Sabato ...