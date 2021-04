Ultime Notizie Roma del 24-04-2021 ore 18:10 (Di sabato 24 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione partiamo con i dati di oggi sulla pandemia in Italia nelle Ultime 24 ore si registrano 13807 nuovi casi 322v con 320780 tamponi tasso di positività e del 4% in calo rispetto al 4:07 % di ieri ieri quando si sono registrati 14761 casi 342 vittime 315.700 tamponi in Italia è attualmente positivi sono 461448 in calo di 4090 persone Rispetto a ieri scendono ancora ricoveri in terapia intensiva dove ci sono ora 2894 persone con 143 nuovi ingressi giornalieri tradimenti agguerriti si contano 3 milioni 3009048 persone si registra un incremento di 17587 unità nelle Ultime 24 ore il bilancio di deceduti di 119.000 21 il totale dei casi di inizio in Italia è di 3 milioni 949 mila 517 dovrebbe tenersi nel pomeriggio il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione partiamo con i dati di oggi sulla pandemia in Italia nelle24 ore si registrano 13807 nuovi casi 322v con 320780 tamponi tasso di positività e del 4% in calo rispetto al 4:07 % di ieri ieri quando si sono registrati 14761 casi 342 vittime 315.700 tamponi in Italia è attualmente positivi sono 461448 in calo di 4090 persone Rispetto a ieri scendono ancora ricoveri in terapia intensiva dove ci sono ora 2894 persone con 143 nuovi ingressi giornalieri tradimenti agguerriti si contano 3 milioni 3009048 persone si registra un incremento di 17587 unità nelle24 ore il bilancio di deceduti di 119.000 21 il totale dei casi di inizio in Italia è di 3 milioni 949 mila 517 dovrebbe tenersi nel pomeriggio il ...

