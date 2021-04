Ucciso a 14 anni con una spada da samurai per difendere il suo motorino. Londra è sotto choc (Di sabato 24 aprile 2021) Ucciso a 14 anni, secondo i testimoni con una spada da samurai, perché non voleva far rubare il suo scooter elettrico. E’ accaduto a Londra secondo quanto riporta il Daily Mail. L’adolescente, Fares Maatou, è stato aggredito vicino al ristorante pizzeria Zzetta a Newham, East London, poco prima delle 16 di venerdì. La polizia ha arrestato, in relazione all’omicidio, due adolescenti, di 14 e 15 anni. Più un terzo quindicenne. Il ragazzo ha cercato di proteggere un amico Un amico della vittima ha raccontato che Fares aveva tentato di proteggerlo durante un disaccordo a Canning Town quando ha avuto luogo l’accoltellamento fatale. L’adolescente è stato anche colpito alla testa con un palo di metallo, dicono i testimoni, dopo di che gli aggressori sarebbero fuggiti con il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021)a 14, secondo i testimoni con unada, perché non voleva far rubare il suo scooter elettrico. E’ accaduto asecondo quanto riporta il Daily Mail. L’adolescente, Fares Maatou, è stato aggredito vicino al ristorante pizzeria Zzetta a Newham, East London, poco prima delle 16 di venerdì. La polizia ha arrestato, in relazione all’omicidio, due adolescenti, di 14 e 15. Più un terzo quindicenne. Il ragazzo ha cercato di proteggere un amico Un amico della vittima ha raccontato che Fares aveva tentato di proteggerlo durante un disaccordo a Cng Town quando ha avuto luogo l’accoltellamento fatale. L’adolescente è stato anche colpito alla testa con un palo di metallo, dicono i testimoni, dopo di che gli aggressori sarebbero fuggiti con il ...

