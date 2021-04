Tanti auguri a Stefania Rocca! (Di sabato 24 aprile 2021) Stefania Rocca è nata a Torino il 24 aprile 1971. Nella carriera cinematografica iniziata negli Anni ’90 ha ottenuto due candidature al David di Donatello. Tanti auguri a Stefania Rocca che compie 50 anni! L’attrice italiana è infatti nata il 24 aprile 1971 a Torino. In carriera ha ottenuto due candidature al David di Donatello. Studi in America e debutto nel cinema Dopo essersi trasferita a Roma per seguire i corsi di recitazione di Beatrice Bracco, si iscrive al Centro sperimentale di cinematografia. Successivamente, si sposta a New York per entrare all’Actors Studio. Tornata in Italia, nel 1994 debutta nel cortometraggio “Effetto” e nel film di Giulio Base “Poliziotti”. https://www.youtube.com/watch?v=YZwFQ-TklaI&ab channel=StefaniaRoccaIl successo di Stefania ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 aprile 2021)Rocca è nata a Torino il 24 aprile 1971. Nella carriera cinematografica iniziata negli Anni ’90 ha ottenuto due candidature al David di Donatello.Rocca che compie 50 anni! L’attrice italiana è infatti nata il 24 aprile 1971 a Torino. In carriera ha ottenuto due candidature al David di Donatello. Studi in America e debutto nel cinema Dopo essersi trasferita a Roma per seguire i corsi di recitazione di Beatrice Bracco, si iscrive al Centro sperimentale di cinematografia. Successivamente, si sposta a New York per entrare all’Actors Studio. Tornata in Italia, nel 1994 debutta nel cortometraggio “Effetto” e nel film di Giulio Base “Poliziotti”. https://www.youtube.com/watch?v=YZwFQ-TklaI&ab channel=RoccaIl successo di...

