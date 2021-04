Tangenti per far scarcerare mafiosi: giudice e avvocato 'in affari' a Bari (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Denaro per far scarcerare mafiosi detenuti: sarebbe questo l'accordo corruttivo intercorso tra il giudice barese Giuseppe De Benedictis e l'avvocato (anch'egli di Bari) Giancarlo Chiariello. Entrambi sono stati raggiunti da un' ordinanza di custodia cautelare in carcere, questa mattina, nell'ambito di un'indagine della Dda di Lecce. De Benedictis è stato sorpreso dai carabinieri appena dopo avere intascato una mazzetta di 6.000 euro. Sono state arrestate anche altre persone, tra cui esponenti della criminalità organizzata barese e foggiana, che avrebbero beneficiato di provvedimenti favorevoli da parte del giudice che si ritiene sia stato corrotto. L'ordinanza è stata emessa dal gip di Lecce, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Sessantamila euro la cifra in ... Leggi su agi (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Denaro per fardetenuti: sarebbe questo l'accordo corruttivo intercorso tra ilbarese Giuseppe De Benedictis e l'(anch'egli di) Giancarlo Chiariello. Entrambi sono stati raggiunti da un' ordinanza di custodia cautelare in carcere, questa mattina, nell'ambito di un'indagine della Dda di Lecce. De Benedictis è stato sorpreso dai carabinieri appena dopo avere intascato una mazzetta di 6.000 euro. Sono state arrestate anche altre persone, tra cui esponenti della criminalità organizzata barese e foggiana, che avrebbero beneficiato di provvedimenti favorevoli da parte delche si ritiene sia stato corrotto. L'ordinanza è stata emessa dal gip di Lecce, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Sessantamila euro la cifra in ...

