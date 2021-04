Spezia, neofascisti chiedono una targa per i morti della Guardia nazionale, scoppia la polemica (Di sabato 24 aprile 2021) Accade a Sarzana. Dura replica del Circolo Pertini: "Si ricordino il massacro degli innocenti a Vinca" Leggi su repubblica (Di sabato 24 aprile 2021) Accade a Sarzana. Dura replica del Circolo Pertini: "Si ricordino il massacro degli innocenti a Vinca"

