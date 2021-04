Sassuolo-Sampdoria, Ranieri: “Gol rocambolesco, soddisfatto del primo tempo. Futuro? Stiamo parlando” (Di sabato 24 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico dei blucerchiati, dopo il ko del Mapei Stadium.A margine del ko del Mapei Stadium contro il Sassuolo, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha commentato così la sconfitta per 1-0 contro la compagine neroverde allenata dal tecnico Roberto De Zerbi."Sono molto soddisfatto del primo tempo, quando siamo riusciti a imbrigliare il Sassuolo che voleva spingere centralmente. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, nella ripresa abbiamo abbassato i ritmi. Ma il gol subito credo sia più un fatto rocambolesco, ma complimenti a loro, a noi e all'arbitro".SULLA DIREZIONE DI GARA - "L'arbitro Gariglio esordiente in A? Ha fatto una buona gara, con personalità e attenzione. È stata anche una ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico dei blucerchiati, dopo il ko del Mapei Stadium.A margine del ko del Mapei Stadium contro il, il tecnico della, Claudio, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha commentato così la sconfitta per 1-0 contro la compagine neroverde allenata dal tecnico Roberto De Zerbi."Sono moltodel, quando siamo riusciti a imbrigliare ilche voleva spingere centralmente. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, nella ripresa abbiamo abbassato i ritmi. Ma il gol subito credo sia più un fatto, ma complimenti a loro, a noi e all'arbitro".SULLA DIREZIONE DI GARA - "L'arbitro Gariglio esordiente in A? Ha fatto una buona gara, con personalità e attenzione. È stata anche una ...

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - Eurosport_IT : #SuperLega: Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari chiaman… - Mediagol : #Sassuolo-#Sampdoria, De Zerbi soddisfatto : 'Berardi giocatore top. Futuro? Ci sono diverse opzioni' - Gazzetta_it : #SassuoloSampdoria, le pagelle della Gazzetta #Berardi dice 14 e prende 7. #Damsgaard inutile: 5 -