Sassuolo Sampdoria 0-0 LIVE: bomba di Berardi, Audero salva tutto (Di sabato 24 aprile 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Sampdoria 0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra Sassuolo e Sampdoria 3? bomba di Berardi – Tiro al volo dell’attaccante del Sassuolo, Audero respinge il pallone Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sassuolo Sampdoria 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Sassuolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra3?di– Tiro al volo dell’attaccante delrespinge il pallone Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - MulheresEmFoco : 'Sassuolo vs Sampdoria' #SassuoloSamp - canciello_94 : SASSUOLO vs SAMPDORIA|SERIE A|24.04.2021 #SASSUOLOSAMPDORIA #SASSUOLO #SAMPDORIA #SERIEA #24APRILE #LIVE… - giovannifasanoo : e stasera ci si gode Sassuolo-Sampdoria perchè non esiste cosa più bella di una partita tra due squadre senza obbiettivi - SkySport : In campo Sassuolo e Sampdoria: LIVE cronaca e tabellino #SkySport #SerieA #SassuoloSampdoria #Sassuolo #Sampdoria -