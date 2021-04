Sassuolo-Milan Primavera 0-0 | inizia il match LIVE NEWS

Advertising

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - DalotDiogo : Torniamo a vincere nel nostro stadio, e lo facciamo da vera squadra. Testa già al Sassuolo. Forza Milan! ???… - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - MilanPress_it : 4' - Parte molto forte il Milan e il Sassuolo risponde con coraggio. #Primavera #SassuoloMilan 0-0 - MilanReports : ? Kickoff Sassuolo- AC Milan ?? #SassuoloMilan #MilanPrimavera -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Milan

Oggi in campo alle 15 Genoa - Spezia , alle 18 Parma - Crotone e in serata- Sampdoria , ... con dieci punti di vantaggio sul, primo inseguitore. Dietro al Diavolo però i distacchi sono ...Alla domanda sull'attaccante ora in prestito al Genoa, l'ad delGiovanni Carnevali ha risposto così a margine della partita contro il: 'Possiamo chiedere qualunque cifra, chi non ha ...è stato lasciato in panchina sia per Milan-Genoa che per Milan-Sassuolo. Ma Romagnoli rappresenta da sempre un punto fermo di questo Milan, e non può non meritarsi un’altra chance. Per questo, lunedì ...Commenta per primo E sono 6, in 23 partite. È subentrato nella ripresa oggi Gianluca Scamacca e ha segnato l’1-0 contro lo Spezia. Il Milan continua a monitorarlo con grande attenzione come possibile ...