SailGP | tripletta australiana nel day-1 alle Bermuda! Francesco Bruni 3° con il Giappone | in difficoltà Ainslie e Burling

(Di sabato 24 aprile 2021) Tom Slingsby comincia nel migliore dei modi il tentativo di difesa del titolo e chiude la prima giornata del2021-2022 con unafenomenale, lanciando un segnale importante a tutti i suoi avversari di questa seconda stagione. Il Team Australia ha sbaragliato la concorrenzaBermuda, sede della prima tappa del tour, aggiudicandosi il successo in tutte e tre le regate di flotta disputate in occasione del day-1 ufficiale di gara e volando subito in vetta alla classifica generale a punteggio pieno. Dopo 14 mesi di stop, a causa della pandemia globale, il Campione Olimpico Laser di Londra 2012 ha ritrovato ben presto il feeling con il format e si è dimostrato il più forte del lotto durante la prima giornata di regate ai Caraibi. Tre primi posti e 30 punti totali nella graduatoria assoluta che consentono ai campioni in ...

