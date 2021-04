Recovery, slitta Cdm per l'approvazione: confronto aperto con l'Ue - Il governo: in corso 'aggiustamenti su alcune voci' (Di sabato 24 aprile 2021) Non è ancora chiaro quando si riunirà il Consiglio dei ministri sul Recovery plan : la riunione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza , che il governo deve consegnare in Europa entro il 30 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 aprile 2021) Non è ancora chiaro quando si riunirà il Consiglio dei ministri sulplan : la riunione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza , che ildeve consegnare in Europa entro il 30 ...

Advertising

petergomezblog : Recovery, in maggioranza non c’è intesa: il Consiglio dei ministri slitta ancora. Conte: “La proroga del superbonus… - fattoquotidiano : Recovery plan, in maggioranza non c’è intesa: il Consiglio dei ministri slitta ancora. Dal superbonus alla governan… - HuffPostItalia : Slitta il Cdm sul Recovery Plan, tensioni sul Superbonus 110% - Alessan04138070 : RT @petergomezblog: Recovery, in maggioranza non c’è intesa: il Consiglio dei ministri slitta ancora. Conte: “La proroga del superbonus al… - GonnelliLuca : Sorpresa: Bruxelles ha dubbi sulla riforma del fisco, il Cdm sul Recovery in stand-by (di G. Colombo) -