Ravenna | Mokulu squalificato un anno per doping

Un anno di squalifica per doping a Benjamin Mokulu. Lo ha comunicato il Ravenna: "In seguito all'accettazione della proposta formulata dalla Procura Nazionale Antidoping da parte dell'atleta". La decorrenza della sanzione è stata stabilita alla data del prelievo che aveva riscontrato la presenza della sostanza dopante (18 febbraio 2021, Clostebol Metabolita) e terminerà il 17 febbraio 2022. SportFace.

