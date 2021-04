Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio | le ultime novità

Advertising

tranviadeseo : RT @non_mi_indritto: Quando riaprono i locali. - non_mi_indritto : Quando riaprono i locali. - lizitika : Quando riaprono i bar, quelli che bevono le tisane sono pregati di bersele a casa e di lasciare liberi i tavoli ai… - sofixinfinity : @chiaxftdt da non mi ricordo quando riaprono anche i voli internazionali per/da londra ma solo in alcuni posti. tip… - iltirreno : ?? Undicimila iniezioni Johnson&Johnson bruciate nelle prenotazioni online. L'Ordine dei medici: 'In Toscana ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

Lunedìmolte attività in 15 regioni e province autonome gialle, il colore che ... "I morti di Covid scenderanno a 100 al giornovaccineremo gli over 77" Tutti i bollettini sui contagi ...... data della loro riapertura fissata dal decreto; da lunedìle piscine all'aperto. Dal 26 ... ma solo nei tavoli all'aperto perché le sale al chiuso restano off limits fino al 1° giugno,...Con la Puglia in zona arancione restano ancora chiusi 15mila bar, trattorie, ristoranti, 6500 pizzerie e 900 agriturismi in Puglia che non potranno riaprire neppure all’aperto dal 26 aprile 2021 dopo ...Via libera alla riapertura con servizio al tavolo all’aperto di 8 agriturismi su 10 per un totale di quasi diecimila realtà con attività di ristorazione ...