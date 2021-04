Prodi | Salvini come Bertinotti | ma Draghi deve fare presto

Advertising

GaetanoBellino : RT @Nich_Ferrante: “Salvini si è imbertinottato. Draghi faccia presto” - Nich_Ferrante : “Salvini si è imbertinottato. Draghi faccia presto” - giovannidalloli : Il paragone non piacerà al Kapit1, ma il saggio Prodi ha fatto centro ... - pborghilivorno : #centrosinistra Romano Prodi: 'Salvini si è imbertinottato. Draghi faccia presto' - gfrisoli : Romano #Prodi: «Salvini è come Bertinotti. Draghi e Conte? Non vedo cambiamenti drammatici»- -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi Salvini

, per, 'non crocifigge Draghi solo perché non ha il martello. Ma alza la posta. Fa prevalere il suo interesse di parte'. Forse non è il solo. 'Per ora sì, perché si è trovato lui con ...Per Romano, il leader della Lega Matteosi è "bertinottizzato". Nel senso che perde consensi e dunque radicalizza le sue posizioni. Omettendo di dire che su quella strada Bertinotti alla fine è ...Oggi Romano Prodi in un'intervista al Corriere della Sera inaugura un neologismo per Salvini: "imbertinottato" ...Se oggi il leghista decidesse di uscire dalla maggioranza farebbe il più grande regalo alla Meloni e non è detto guadagnerebbe consensi ...