Napoli | Osimhen carica l’ambiente in vista del Torino

(Di sabato 24 aprile 2021) Victornon vuole fermarsi e dopo il gol che ha chiuso i conti con la LazioVictorsi sta ritrovando, un po’ come tutto il. Nonostante gli screzi con Gattuso e una parte centrale di stagione complicata ora gli azzurri sembrano pronti a compiere l’allungo decisivo per la Champions League. Uno dei giocatori più in forma del momento è sicuramenteche sembra essersi ripreso dopo il periodo nero tra infortuni e covid. Ora sono sei le reti in Serie A, ma il nigeriano punta dritto alla sfida di domani con ile posta una nuova foto su Instagram «Adesso tutti concentrati per la sfida con il». https://www.instagram.com/p/CODcE NDrO0/ L'articolo proviene da Calcio News 24.