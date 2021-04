Moiano | aumentano i casi Covid | il sindaco chiude le scuole

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A seguito di un’impennata di contagi da-19 nel Comune di, guidato dalGiacomo Buonanno, determinata dall’insorgenza di nuovi focolai che hanno riguardato 12 nuclei familiari, ilordina la sospensione, a far data dal 26 aprile 2021 e sino all’8 maggio 2021, delle attività didattiche in presenza dellepubbliche e private di ogni ordine e grado presenti nel Comune di. Considerato che – si legge nell’ordinanza -, a seguito delle sopravvenute positività, si riscontrano attualmente sul territorio comunale, in base ai dati complessivamente disponibili, circa 95, pari al 2,3% della popolazione residente, dei quali 9 sono costituiti da nuove positività di minori ...