(Di sabato 24 aprile 2021) “Non la vedevo da 20 anni ma sapevo tutto di lei tramite un amico comune.è indimenticabile. E anche nella mia vita ha lasciato un’impronta importante.mi chiamò per incidereuna nuova versione di ‘Io di’, un brano scritto da me nel 1966, ne fui. Io cantavo in italiano e lei in tedesco e il brano ottenne successo anche in Germania con il titolo di ‘Zuviele Nächte ohne dich'”. Alricorda così con l’Adnkronos, scomparsa ieri a Milano all’età di 81 anni. “Ci vedemmo l’ultima voltavenne ospite al programma ‘Una voce nel sole’, che conducevo nel 2001 su Retequattro. Duettammo, fu una serata affascinante. Lei era una donna molto interessante, partita da umili origini e cresciuta immensamente. Una ...

Advertising

fisco24_info : Milva, Al Bano: 'Onoratissimo quando incidemmo insieme 'Io di notte'': Il cantante all'Adnkronos: 'Indimenticabile,… - ilgiornalelocal : E' morta Milva, al secolo Maria Ilva Biolcati, storica voce della canzone italiana. La pantera di Goro, conosciuta… -

Ultime Notizie dalla rete : Milva Bano

DavideMaggio.it

Una donna con una grande carica umana', ha aggiunto Al. Che invece dei Sanremo in cui si ...'è stata e resta un personaggio importante' un personaggio 'particolare che non si può inquadrare',...Alricorda così con l'Adnkronos, scomparsa ieri a Milano all'età di 81 anni. "Ci vedemmo l'ultima volta quando venne ospite al programma 'Una voce nel sole', che conducevo nel 2001 su ...Un grande lutto ha colpito non solo la musica italiana, ma anche il mondo del teatro e della cultura in generale. Milva era malata da tempo: non appariva in televisione e non si esibiva da diversi ann ...E’ morta ieri a Milano Milva: lo conferma la figlia, Martina Corgnati, spiegando che la madre era malata da tempo. La grande cantante e attrice, Ilvia Maria Biolcati, aveva 81 anni e viveva a Milano ...