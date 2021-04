Migranti | Orfini | ' lacrime di coccodrillo | strage continuerà se insistiamo con scelte folli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr (Adnkronos) - "Oggi tutti dichiarano commossi e indignati sulladi ieri nel Mediterraneo. Tutti dicono "mai più". E invece accadrà di nuovo. E accadrà spesso". Lo scrive Matteosulla sua pagina Facebook. "Va avanti così da anni ecosì fino a quando chiederemo alla guardia costiera libica di pattugliare il Mediterraneo.fino a quando andremo in Libia a ringraziare per le violazioni dei diritti umani invece di esigere che smettano.fino a quando bloccheremo in porto con scuse ridicole le navi delle ong.fino a quando l'Italia e l'Europa non torneranno in mare a salvare vite, come ai tempi di mare nostrum", prosegue il deputato del Pd. "Cosa farà il parlamento tra poche settimane sul rifinanziamento della guardia ...