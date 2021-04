Messa domenica 25 aprile in tv | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di sabato 24 aprile 2021) Il, glie le informazioni sulla Santae del rosario nella giornata di25. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19....

Advertising

papageno_1794 : RT @TridentinaNapol: Domenica 25 aprile, S. Messa cantata in Rito Romano antico - TridentinaNapol : Domenica 25 aprile, S. Messa cantata in Rito Romano antico - alice_ledda_ : @Ferula18 @Miti_Vigliero Io vedo che mia madre soffre senza la messa della domenica... Ma se queste 20 anime le sie… - Lapomacho : Egregio Presidente #Draghi, questi li ha sulla coscienza il suo governo. Senza 'se' e senza 'ma'. Se ne ricordi qua… - maparliam0dime : la messa della domenica su radio maria (senza zorzi) -

Ultime Notizie dalla rete : Messa domenica

Avvenire

Sempre nella mattinata di25 aprile, ma alle 11, il vicesindaco Riccardo Meloni si recherà ... Alle 12, parteciperà allain occasione delle celebrazioni per il centenario di attività ...Le celebrazioni avranno il loro culmine25 aprile , in cui a partire dalle 9.45, dopo la Santacelebrata alle ore 9.00 nella chiesa di San Nicolò, sarà possibile seguire in diretta l'...Popcorn, l'anti Discoring di Canale 5 degli anni 80. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Svolta nel caos viabilità in Riviera. Autofiori riduce i tempi dell’intervento, pedaggio gratis da Pietra a Borghetto ...