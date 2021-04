LIVE Sinner-Tsitsipas 3-6 3-6, ATP Barcellona in DIRETTA: l’azzurro non è in giornata ed esce in semifinale. Altra finale per il greco (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DANIEL (3° MATCH DALLE 15.00) 15.14 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 15.13 Dando un’occhiata alle statistiche, il servizio è stato decisivo per entrambi i giocatori: 4 chance di break salvate su 4 per il greco che ha trovato 2 ace e 1 doppio fallo al servizio, con il 72% di punti con la prima e il 60% con la seconda. Per l’azzurro invece game complicati con la prima di servizio, trovata nel 52% dei casi: solo il 57% dei punti è giunto con la prima e 58% con la seconda con tre break subiti su 10 chance concesse. 50 punti per l’azzurro in totale mentre il greco ne ha conquistati 65. 15.10 Stefanos Tsitsipas ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-DANIEL (3° MATCH DALLE 15.00) 15.14 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di! 15.13 Dando un’occhiata alle statistiche, il servizio è stato decisivo per entrambi i giocatori: 4 chance di break salvate su 4 per ilche ha trovato 2 ace e 1 doppio fallo al servizio, con il 72% di punti con la prima e il 60% con la seconda. Perinvece game complicati con la prima di servizio, trovata nel 52% dei casi: solo il 57% dei punti è giunto con la prima e 58% con la seconda con tre break subiti su 10 chance concesse. 50 punti perin totale mentre ilne ha conquistati 65. 15.10 Stefanos...

