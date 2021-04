L'ecologia dei ricchi (Di sabato 24 aprile 2021) Uno degli obiettivi della transizione ecologica è la sua sostenibilità sociale. Anzi essa dovrebbe contribuire a migliorare anche le condizioni di vita dei ceti meno abbienti. Sarà allora il caso che qualcuno cominci anche a preoccuparsi e a fare qualche conto per capire sulle spalle di chi si andranno a scaricare i costi del “Green Deal”. Come è noto non esistono pasti gratis e il fatto che la Ue metta a disposizione somme ingenti non risolve il problema. La Ue sta riflettendo su come finanziare queste spese nel proprio bilancio e si pensa di introdurre una tassa sulla plastica. Essendo già passarti in Italia da questa discussione sappiamo quanto sia difficile mirare nel modo giusto. Ed evitare il paradosso delle tasse ambientali. Se tassano prodotti facilmente sostituibili, desiderabilmente sostituibili, non danno gettito. E se danno gettito si trasformano di fatto in un’imposta ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) Uno degli obiettivi della transizione ecologica è la sua sostenibilità sociale. Anzi essa dovrebbe contribuire a migliorare anche le condizioni di vita dei ceti meno abbienti. Sarà allora il caso che qualcuno cominci anche a preoccuparsi e a fare qualche conto per capire sulle spalle di chi si andranno a scaricare i costi del “Green Deal”. Come è noto non esistono pasti gratis e il fatto che la Ue metta a disposizione somme ingenti non risolve il problema. La Ue sta riflettendo su come finanziare queste spese nel proprio bilancio e si pensa di introdurre una tassa sulla plastica. Essendo già passarti in Italia da questa discussione sappiamo quanto sia difficile mirare nel modo giusto. Ed evitare il paradosso delle tasse ambientali. Se tassano prodotti facilmente sostituibili, desiderabilmente sostituibili, non danno gettito. E se danno gettito si trasformano di fatto in un’imposta ...

