Keanu Reeves e quella volta che fece di tutto per accontentare un fan

Keanu Reeves fece di tutto per far avere un autografo ad un fan dopo aver visitato cinema australiano per vedere un film di Johnny Depp. Keanu Reeves fece di tutto al fine di accontentare un fan dopo aver visitato un cinema di Sidney, in Australia, dove si era recato per vedere un film di Johnny Depp. Quel fan era James Dator, uno scrittore di SBNation.com, che all'epoca lavorava nella sala cinematografica australiana e che raccontò questa storia in una serie di tweet del 2019. Dator aveva 16 anni quando incontrò Reeves nel 2001 e sperava di ottenere l'autografo dell'attore offrendogli uno sconto per i dipendenti in modo che Keanu firmasse un documento. Reeves però rifiutò lo sconto ...

Ultime Notizie dalla rete : Keanu Reeves The Continental, la serie TV di John Wick sarà incentrata su Winston Dopo tre film all'attivo e un quarto in lavorazione, l'universo narrativo di John Wick , adrenalinico franchise con protagonista Keanu Reeves , si appresta ad espandersi sul piccolo schermo con una serie spin - off intitolata The Continental . A fornire nuovi dettagli sullo show ci ha pensato Kevin Beggs , capo di Lionsgate ...

La casa sul lago del tempo: dove si trova la casa del film? Scopriamo qualcosa in più sulla location principale de La casa sul lago del tempo e dove si trova la casa intorno alla quale gira la storia del film con Keanu Reeves e Sandra Bullock e che fu costruita nei pressi nel Maple Lake a Willow Springs, nell'Illinois. Esattamente quindici anni fa usciva nelle sale La casa sul lago del tempo , il film diretto ...

