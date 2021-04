In Sardegna 7 chili di cocaina al mese: in carcere 72enne di Villa di Serio (Di sabato 24 aprile 2021) Ha interessato anche la provincia di Bergamo l’operazione con beni per circa un milione di euro sequestrati dai carabinieri. Quattro sardi sono stati destinatari del provvedimento disposto dal gip di Cagliari, nell’ambito dell’indagine “Dama” che ha smantellato due organizzazioni specializzate nel traffico di droga dal continente all’isola. Una – secondo gli investigatori – era guidata da un uomo di 72 anni, originario di Guasila (Sud Sardegna), ma domiciliato a Villa di Serio, ora detenuto a Voghera (Pavia) con l’accusa di essere stato il punto di rifornimento di cocaina per le province di Cagliari e Nuoro, dove ogni mese arrivavano arrivavano circa 7 chili di stupefacente. Il Ros ha sequestrato al 72enne l’abitazione di Villa di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 aprile 2021) Ha interessato anche la provincia di Bergamo l’operazione con beni per circa un milione di euro sequestrati dai carabinieri. Quattro sardi sono stati destinatari del provvedimento disposto dal gip di Cagliari, nell’ambito dell’indagine “Dama” che ha smantellato due organizzazioni specializzate nel traffico di droga dal continente all’isola. Una – secondo gli investigatori – era guidata da un uomo di 72 anni, originario di Guasila (Sud), ma domiciliato adi, ora detenuto a Voghera (Pavia) con l’accusa di essere stato il punto di rifornimento diper le province di Cagliari e Nuoro, dove ogniarrivavano arrivavano circa 7di stupefacente. Il Ros ha sequestrato all’abitazione didi ...

