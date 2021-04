Il Paradiso delle Signore, ascolti record: '2 anni fa si rischiava la chiusura' (Di sabato 24 aprile 2021) Buone notizie in arrivo per tutti i fan della daily soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore. A maggio calerà il sipario su questa avventurosa stagione, tuttavia, non sarà la fine perché è previsto un seguito. Nonostante manchi ancora l'ufficialità della notizia, in questi giorni una buona fetta degli attori ha praticamente confermato che si farà la sesta stagione. Intanto, si festeggia il record ottenuto dagli ascolti tv del 23 aprile 2021. ascolti Tv da record per Il Paradiso delle Signore In attesa di scoprire come volgerà a conclusione questa avvincente quinta stagione, si è appreso che a breve ripartiranno le riprese della seguente avventura. Gli ascolti tv della soap Made in Italy si sono ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 24 aprile 2021) Buone notizie in arrivo per tutti i fan della daily soap di Rai 1, Il. A maggio calerà il sipario su questa avventurosa stagione, tuttavia, non sarà la fine perché è previsto un seguito. Nonostante manchi ancora l'ufficialità della notizia, in questi giorni una buona fetta degli attori ha praticamente confermato che si farà la sesta stagione. Intanto, si festeggia ilottenuto daglitv del 23 aprile 2021.Tv daper IlIn attesa di scoprire come volgerà a conclusione questa avvincente quinta stagione, si è appreso che a breve ripartiranno le riprese della seguente avventura. Glitv della soap Made in Italy si sono ...

Advertising

LovelyTrips_GS : Perfetta sia per gli amanti della #campagna che della #montagna vera e propria, #Cerklje è una meta che offre anche… - sbarelling : Questo tweet mi ha fatto ricordare la sensazione di PARADISO provata quando in un ristorante coreano a Pechino (ero… - venneryann : RT @ConsBrunello: Benvenuti in questo paradiso! Nei wine relais e negli agriturismi delle nostre aziende alla scoperta del Brunello&Territo… - paradiso_debora : RT @Silviet22195984: amo quando serkan si apre ad eda e racconta delle stelle dopo il finto fidanzamento #SenÇalKapimi - Rosario62358516 : @Dreamy_092 La buscemi è una delle attrici più espressive e brave che abbiamo, nace con il paradiso ed ora che è to… -