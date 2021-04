Genoa-Spezia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Genoa e Spezia si affrontano nel match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. Un derby importante per la sfida salvezza e che potrà dire molto sulle possibilità di entrambe le formazioni di salvarsi con largo anticipo. All’andata è stato il Grifone a portarsi la partita, con le reti di Destro e Criscito a ribaltare il vantaggio iniziale di Nzola. Sabato 24 aprile alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021)si affrontano nel match valevole per la trentatreesima giornata di. Un derby importante per la sfida salvezza e che potrà dire molto sulle possibilità di entrambe le formazioni di salvarsi con largo anticipo. All’andata è stato il Grifone a portarsi la partita, con le reti di Destro e Criscito a ribaltare il vantaggio iniziale di Nzola. Sabato 24 aprile alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky Sport e insu Sky Go. SportFace.

