Formazioni ufficiali Sassuolo Sampdoria | le scelte degli allenatori

(Di sabato 24 aprile 2021) Ledimatch valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Consigli; Chiriches, Marlon, Ferrari; Toljan, Lopez, Locatelli, Traore, Kyriakopoulos; Berardi, Defrel. Allenatore: De Zerbi.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Gabbiadini, Keita. Allenatore: Ranieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : De Zerbi sceglie la difesa a tre Ranieri rilancia Keita Le formazioni ufficiali di #SassuoloSampdoria ?? - SPress24 : Sassuolo-Sampdoria, l’anticipo del sabato sera, le formazioni ufficiali - sportface2016 : #SassuoloSampdoria, le formazioni ufficiali - sassuolonews : #SassuoloSampdoria LIVE: formazioni ufficiali, cronaca diretta e risultato - Paroladeltifoso : Sassuolo-Sampdoria, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

LESASSUOLO (3 - 4 - 3): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari; Toljan, Maxime Lopez, Locatelli, Kyriakopoulos; Berardi, Defrel, Traoré. All. De Zerbi SAMPDORIA (4 - 4 - 2): Audero; ...PROBABILISASSUOLO SAMPDORIA Le probabilidella sfida tra Sassuolo e ... dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quoteche sono state fornite per ...Sassuolo e Sampdoria si affrontano alle 20.45 al Mapei Stadium. Senza Raspadori e Caputo, De Zerbi schiera Defrel in avanti e manda Boga in panchina. Sampdoria priva di Quagliarella, in attacco giocan ...Il Valencia sembrava ampiamente salvo già da diverse settimane e probabilmente conquisterà la salvezza senza troppi patemi, ma la brutta china presa nelle ultime partite non sta facendo bene ai ragazz ...