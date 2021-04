E' morta Milva: la 'Pantera di Goro' aveva 81 anni (Di sabato 24 aprile 2021) E' morta Milva: la 'Pantera di Goro', così soprannominata dalla sua città natale, si è spenta nella sua casa nel centro di Milano. Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, era nata il 17 luglio 1939: ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 aprile 2021) E': la 'di', così soprannominata dalla sua città natale, si è spenta nella sua casa nel centro di Milano., pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, era nata il 17 luglio 1939: ...

