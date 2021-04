Due anni senza la Fiera dei librai: si pensa a un’edizione d’estate a Daste e Spalenga (Di sabato 24 aprile 2021) Nei mesi di aprile e maggio un appuntamento era ormai tradizionale e imperdibile nella città di Bergamo: la Fiera dei librai. Un evento nel pieno centro cittadino che accompagnava le giornate primaverili con bellissimi e colorati libri e stimolanti incontri culturali e presentazioni delle ultime novità. Ma il 2019 è stato l’ultimo anno di quello speciale tendone sul Sentierone: l’emergenza Covid, infatti, ha impedito l’edizione 2020 in presenza, decidendo, infine, di renderla online. E, purtroppo, anche il 2021 deve dire addio all’attesa Fiera. Anche quest’anno non si potrà passeggiare tra gli scaffali e incontrare gli autori più amati. Ma ancora non è detta l’ultima parola. Antonio Terzi, Presidente Confesercenti Bergamo e Li.Ber Associazione librai Bergamaschi, ha, infatti, rivelato a Bergamonews che ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 aprile 2021) Nei mesi di aprile e maggio un appuntamento era ormai tradizionale e imperdibile nella città di Bergamo: ladei. Un evento nel pieno centro cittadino che accompagnava le giornate primaverili con bellissimi e colorati libri e stimolanti incontri culturali e presentazioni delle ultime novità. Ma il 2019 è stato l’ultimo anno di quello speciale tendone sul Sentierone: l’emergenza Covid, infatti, ha impedito l’edizione 2020 in pre, decidendo, infine, di renderla online. E, purtroppo, anche il 2021 deve dire addio all’attesa. Anche quest’anno non si potrà passeggiare tra gli scaffali e incontrare gli autori più amati. Ma ancora non è detta l’ultima parola. Antonio Terzi, Presidente Confesercenti Bergamo e Li.Ber AssociazioneBergamaschi, ha, infatti, rivelato a Bergamonews che ...

fanpage : L'uomo si è giustificato dicendo che il vaccino gli aveva provocato una eccitazione incontrollabile come reazione a… - Radio1Rai : A due anni dal suo ultimo progetto discografico, è tornata @AmorosoOF con due brani inediti. ? E alle 16 si raccont… - fattoquotidiano : Nel 1955 un teenager afroamericano fu torturato e ucciso da due bianchi per aver corteggiato una donna. Dal 2019 si… - SCML27 : devo dire che per essere una sciagurata plusvalenza, secondo vasti esperti di twitter due anni fa, è abbastanza buo… - Arturo_Parisi : RT @PFerrario: l’inchiesta sul figlio di grillo. Due anni di indagini. Video e fotografie documentano i fatti, di Giulia Merlo, in Domani,… -

Ultime Notizie dalla rete : Due anni Patagonia, dopo le motoseghe il nuovo pericolo sono i castori ... ma per procurarsi il materiale necessario questi ingegneri in pelliccia non ci pensano due volte ad abbattere alberi che hanno impiegato quasi cento anni per raggiungere la loro maturità. Ma se nel ...

Il terzo aeroporto svedese chiuderà per sempre E i dati più recenti non sono incoraggianti: a marzo, soltanto 6 mila passeggeri vi sono transitati, ossia il 97% in meno rispetto a due anni fa. Un'inchiesta dovrà stabilire la data esatta e le ...

Pitbull azzanna e uccide bambino di due anni: ferito anche il fratello di sette anni ilmattino.it La Rai per il 25 Aprile Oggi come 76 anni fa: l’Italia celebra il 25 Aprile e la Festa della Liberazione. E Rai - tra dirette, speciali, approfondimenti, news, cinema e fiction - la festeggia con un palinsesto speciale. Una ...

Quante persone sono state vaccinate in Australia contro il COVID-19? La distribuzione dei vaccini contro il COVID-19 non è andata esattamente secondo i piani, con stime che suggeriscono che bisognerà attendere fino al 2023 affinché l'intera popolazione venga immunizzat ...

... ma per procurarsi il materiale necessario questi ingegneri in pelliccia non ci pensanovolte ad abbattere alberi che hanno impiegato quasi centoper raggiungere la loro maturità. Ma se nel ...E i dati più recenti non sono incoraggianti: a marzo, soltanto 6 mila passeggeri vi sono transitati, ossia il 97% in meno rispetto afa. Un'inchiesta dovrà stabilire la data esatta e le ...Oggi come 76 anni fa: l’Italia celebra il 25 Aprile e la Festa della Liberazione. E Rai - tra dirette, speciali, approfondimenti, news, cinema e fiction - la festeggia con un palinsesto speciale. Una ...La distribuzione dei vaccini contro il COVID-19 non è andata esattamente secondo i piani, con stime che suggeriscono che bisognerà attendere fino al 2023 affinché l'intera popolazione venga immunizzat ...