Dramma a Genova, una bimba di 10 anni muore per covid. Da un mese era in terapia intensiva (Di sabato 24 aprile 2021) Non ce l'ha fatta. Una bambina di 10 anni è morta a causa del coronavirus, ieri sera. Presso il reparto di 'terapia intensiva covid' dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Lo comunica lo stesso ospedale. Spiegando che la piccola aveva una gravissima polmonite da covid. Ed era già affetta da sindrome autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza (deficit di ADA2) Genova, bimba di 10 anni muore per covid E per questa patologia era seguita da anni in Istituto presso il Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze. La bimba, originaria di Crema, era ricoverata in terapia

