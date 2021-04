Dove vedere i film candidati agli Oscar 2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Diversi, come Judas and the Black Messiah, Mank e Sound of Metal, sono già disponibili in streaming. E gli altri arriveranno a brevissimo, tipo il favorito Nomadland, dal 30 aprile su Disney+ Dopo oltre un anno di pandemia, in cui le limitazioni ci hanno privato delle sale cinematografiche, ci siamo abituati a vedere molti più film sugli schermi di casa nostra. I servizi di streaming in particolare sono stati una risorsa fondamentale per non privarci delle ultime novità. Ciò vale anche per le numerose pellicole candidate agli Oscar 2021, che sono già sbarcate o arriveranno presto sulle varie piattaforme digitali. Ecco, dunque, una rassegna dei titoli in lizza ai premi dell’Academy, in particolare per la categoria Miglior film, nella notte del 25 aprile e Dove si ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Diversi, come Judas and the Black Messiah, Mank e Sound of Metal, sono già disponibili in streaming. E gli altri arriveranno a brevissimo, tipo il favorito Nomadland, dal 30 aprile su Disney+ Dopo oltre un anno di pandemia, in cui le limitazioni ci hanno privato delle sale cinematografiche, ci siamo abituati amolti piùsugli schermi di casa nostra. I servizi di streaming in particolare sono stati una risorsa fondamentale per non privarci delle ultime novità. Ciò vale anche per le numerose pellicole candidate, che sono già sbarcate o arriveranno presto sulle varie piattaforme digitali. Ecco, dunque, una rassegna dei titoli in lizza ai premi dell’Academy, in particolare per la categoria Miglior, nella notte del 25 aprile esi ...

