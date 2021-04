Cosa resta 'vietato' nelle regioni in zona gialla (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile c'è un sostanziale allentamento delle misure restrittive in molte regioni: Lombardia, Abruzzo, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, ... Leggi su today (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile c'è un sostanziale allentamento delle misure restrittive in molte: Lombardia, Abruzzo, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, ...

Advertising

emenietti : anche sul coprifuoco grande attività di chiarezza sui giornali, da cosa capisco resta in vigore fino al 37 di termidoro. - Adnkronos : #Riaperture a fine aprile: ok pranzo e cena fuori ma #coprifuoco resta alle 22. Cosa ne pensate?… - stefanocera0172 : Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 20 o 80 anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane. La… - PalermoToday : Cosa resta 'vietato' nelle regioni in zona gialla - Frances52779614 : RT @BebuCesco: Ma poi, sulla terra cosa resta del mare? Di quelle giornate dissolte nel blu tieni stretto un ricordo per i giorni d'inverno… -