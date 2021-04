Conte: “Il vincente non fa tabelle. Finché vinci, sono gli altri a dover fare calcoli” (Di sabato 24 aprile 2021) Conferenza stampa per Antonio Conte alla vigilia di Inter-H. Verona. Queste le parole del tecnico nerazzurro, che si è espresso soprattutto sulla corsa allo scudetto: “Dobbiamo rimanere concentrati per riportare l’Inter a vincere. Il resto tutti lo sanno, non servono titoli. Abbiamo dimostrato professionalità e serietà, oltre che attaccamento. Manca l’ultimo step per coronare qualcosa di inimmaginabile per la rapidità di risultato. Siamo fortunati ad avere il destino nelle nostre mani, non facciamo tabelle, il vincente pensa a se stesso, fa le tabelle su se stesso. Ho mandato questo messaggio quando abbiamo scavalcato il Milan, se giochi e vinci sono gli altri a dover fare i calcoli. Sanno i ragazzi che manca l’ultimo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Conferenza stampa per Antonioalla vigilia di Inter-H. Verona. Queste le parole del tecnico nerazzurro, che si è espresso soprattutto sulla corsa allo scudetto: “Dobbiamo rimanere concentrati per riportare l’Inter a vincere. Il resto tutti lo sanno, non servono titoli. Abbiamo dimostrato professionalità e serietà, oltre che attaccamento. Manca l’ultimo step per coronare qualcosa di inimmaginabile per la rapidità di risultato. Siamo fortunati ad avere il destino nelle nostre mani, non facciamo, ilpensa a se stesso, fa lesu se stesso. Ho mandato questo messaggio quando abbiamo scavalcato il Milan, se giochi egli. Sanno i ragazzi che manca l’ultimo ...

Inter: Conte, per vincere scudetto non basta dire la parola MILANO, 24 APR - "Dobbiamo arrivare al traguardo perché per vincere non basta pronunciare la parola. C'è un percorso da fare e noi lo stiamo facendo, manca l'ultimo step ma vedo i ragazzi tranquilli.

