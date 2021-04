Classifica ATP Jannik Sinner: best ranking dopo Barcellona. Top15 non distante (Di sabato 24 aprile 2021) dopo la sconfitta odierna nelle semifinali dell’ATP 500 di Barcellona 2021, Jannik Sinner si ferma nel ranking a quota 2548, virtualmente al 18° posto. Tale posizione verrà confermata lunedì 26 aprile, quando verrà rilasciata la nuova Classifica ATP e Sinner ritoccherà il proprio best ranking in singolare. Infatti nessun tennista alle sue spalle potrà sopravanzare l’azzurro: Sinner, lunedì 26 aprile, sarà certamente 18°, migliorando di un posto rispetto a lunedì 19 aprile, dopo aver scavalcato in questa settimana il canadese Milos Raonic, fermo a quota 2495. Jannik Sinner lunedì 19 aprile era 19° con 2394 punti, e sapeva già che lunedì 26 avrebbe perso i 26 punti del ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)la sconfitta odierna nelle semifinali dell’ATP 500 di2021,si ferma nela quota 2548, virtualmente al 18° posto. Tale posizione verrà confermata lunedì 26 aprile, quando verrà rilasciata la nuovaATP eritoccherà il proprioin singolare. Infatti nessun tennista alle sue spalle potrà sopravanzare l’azzurro:, lunedì 26 aprile, sarà certamente 18°, migliorando di un posto rispetto a lunedì 19 aprile,aver scavalcato in questa settimana il canadese Milos Raonic, fermo a quota 2495.lunedì 19 aprile era 19° con 2394 punti, e sapeva già che lunedì 26 avrebbe perso i 26 punti del ...

