Canottaggio | i Mondiali Under 23 si disputeranno a Racice dal 7 all’11 luglio

(Di sabato 24 aprile 2021) Finalmente è arrivata la decisione sulla disputa dei23 di: la manifestazione si terrà, come da programma, a, in Repubblica Ceca, dal 7. E’ la seconda manifestazione internazionale diad essere confermata nel giro di pochi giorni. Sulla rassegna ceca pendevano le approvazioni dell’Agenzia Nazionale dello Sport (Organizzazione Governativa) e del Ministero della Salute: la richiesta fatta dagli organizzatori è stata finalmente approvata dal Ministero della Salute e quindi la rassegna avrà luogo. Pochi giorni fa erano stati invece approvati, ma venendo spostati ad ottobre, gli Europei Junior di, inizialmente previsti il 22 e 23 maggio a Monaco di Baviera, in Germania, poi cancellati ...

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio Mondiali

Finalmente è arrivata la decisione sulla disputa dei Mondiali Under 23 di canottaggio: la manifestazione si terrà, come da programma, a Racice, in Repubblica Ceca, dal 7 all'11 luglio. E' la seconda m ...Luca Aiazzi ci ha preso gusto. E anche stavolta è riuscito, dalla palestra-soffitta di casa sua, ad aggiudicarsi una prestigiosa medaglia d'oro in una competizione internazionale di canottaggio con vo ...