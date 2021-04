Calciomercato Inter | colpo Aguero | Addio di un big

Advertising

Ftbnews24 : #Inter verso #InterVerona #Lukaku #SerieA #Conte #Marotta #Zhang ?? - sportli26181512 : Inter, entro fine mese verranno saldati gli stipendi di febbraio. Poi gli altri: il piano della società: Secondo qu… - ArenaRosario : RT @cmdotcom: #Malinovskyi fa sognare l'Atalanta: il retroscena sulla #Roma, il piano dell'#Inter e la vera valutazione sul mercato https:/… - cmercatoweb : ???? Inter, il punto sul futuro di #Conte e della squadra: le parole del tecnico in conferenza stampa prima della pa… - sscalcionapoli1 : Ceccarini: 'L'Inter è in pressing su Maksimovic che lascerà Napoli a fine stagione' #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calcio News 24

... o di Stefano Sensi anche lui diventato tuttocampista (problemi fisici a parte) con Sassuolo e. SOGNA IL MARADONA - Un difetto? Ogni tanto si piace troppo e con il tocco di suola (marchio di ...2020 - 2021 La Juve stringe per Donnarumma, il Milan ha il piano B 6 ORE FA Serie A- Verona: probabili formazioni e statistiche IERI A 12:33Invece da gennaio in poi, dopo che nel novembre scorso c'era stato il via libera all'unanimità ai fondi, Agnelli e la Juventus si sono messi di traverso, guidando con l'Inter il fronte del no.Tutto quello che c’è da sapere su Fiorentina-Juventus, partita della 33^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Non c’è tempo per rifiatare nel campionato di Serie A, ...