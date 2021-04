Biden rompe il tabù | sgarbo a Erdogan | fu genocidio armeno

(Di sabato 24 aprile 2021) A novantatré giorni dal suo insediamento, il 23 aprile, il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha chiamato per la prima volta il presidente Recep Tayyip Erdo?an. Ha scelto di farlo in un periodo dell’anno molto significativo per la storia turca, per due ragioni. In primo luogo perché il 23 aprile del 1920 la grande Assemblea nazionale turca fu trasferita ad Ankara da Mustafa Kemal Atatürk, padre della patria: fu quello un giorno storico che segnò la transizione dalla vecchia Turchia ottomana a quella Repubblicana con le sue radici laiche e occidentali fondata nel 1923. In secondo luogo perché il 24 aprile si celebra, anche presso il Congresso, il 106° anniversario dell’orribile massacro di circa un milione e mezzo di armeni dell’Anatolia, avvenuto tra il 1915 e il 1917, negli ultimi anni di vita dell’Impero ottomano. Secondo Ankara e Washington, ...

