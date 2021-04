Avellino, 53enne ucciso in casa: arrestati la figlia e il fidanzato (Di sabato 24 aprile 2021) Omicidio Avellino: nella notte è stato ucciso, a coltellate, un uomo di 53 anni nella sua abitazione davanti alla moglie. La vittima, Aldo Gioia, non condivideva una relazione sentimentale tra la figlia 18enne e un ragazzo più grande. I due ragazzi sono stati arrestati con l’accusa di omicidio volontario Nella notta si è consumato un terribile omicidio ad Avellino, un uomo di 53 anni è stato ucciso nella sua abitazione in un appartamento del centro città in via Corso Vittorio Emanuele. Successivamente sono stati arrestati la figlia e il fidanzato di quest’ultima, rispettivamente di 18 e 23 anni. La vittima, Aldo Gioia, è stato colpito con sette coltellate, probabilmente dal ragazzo, ed è deceduto subito dopo il ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 aprile 2021) Omicidio: nella notte è stato, a coltellate, un uomo di 53 anni nella sua abitazione davanti alla moglie. La vittima, Aldo Gioia, non condivideva una relazione sentimentale tra la18enne e un ragazzo più grande. I due ragazzi sono staticon l’accusa di omicidio volontario Nella notta si è consumato un terribile omicidio ad, un uomo di 53 anni è statonella sua abitazione in un appartamento del centro città in via Corso Vittorio Emanuele. Successivamente sono statilae ildi quest’ultima, rispettivamente di 18 e 23 anni. La vittima, Aldo Gioia, è stato colpito con sette coltellate, probabilmente dal ragazzo, ed è deceduto subito dopo il ...

