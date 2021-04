Amici 2021, Serena e Samuele in crisi: tre cose che (forse) vi siete persi questa settimana (Di sabato 24 aprile 2021) La quinta puntata del serale è alle porte e gli allievi sentono maggiormente lo stress del duro lavoro a cui sono sottoposti. I guanti di sfida destabilizzano i ragazzi ma alcuni di essi sentono maggiormente il peso delle critiche e la responsabilità di esibirsi su un palco così importante. La ballerina Serena, pungolata da Maria, si confida sul suo passato burrascoso mentre Samuele entra in crisi per le coreografie da portare in scena. Due ospiti d’eccezione, Gerry Scotti e Kledi Kadiu, giudicano le esibizioni dei ragazzi, rispettivamente per il canto e per il ballo. Sangiovanni e Giulia si riconfermano i favoriti di questa edizione del talent. Serena – Nella puntata del 19 aprile, la ballerina Serena si confida con Maria, parlando di alcune vicende molto personali del suo passato che ... Leggi su dilei (Di sabato 24 aprile 2021) La quinta puntata del serale è alle porte e gli allievi sentono maggiormente lo stress del duro lavoro a cui sono sottoposti. I guanti di sfida destabilizzano i ragazzi ma alcuni di essi sentono maggiormente il peso delle critiche e la responsabilità di esibirsi su un palco così importante. La ballerina, pungolata da Maria, si confida sul suo passato burrascoso mentreentra inper le coreografie da portare in scena. Due ospiti d’eccezione, Gerry Scotti e Kledi Kadiu, giudicano le esibizioni dei ragazzi, rispettivamente per il canto e per il ballo. Sangiovanni e Giulia si riconfermano i favoriti diedizione del talent.– Nella puntata del 19 aprile, la ballerinasi confida con Maria, parlando di alcune vicende molto personali del suo passato che ...

