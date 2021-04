Amici 20- Il pubblico insorge "Dateci Giulia Stabile": ecco cosa sta succedendo (Di sabato 24 aprile 2021) Le anticipazioni della sesta puntata del serale hanno creato malcontento nei fan della squadra Peparini- Pettinelli, in particolar modo nei fan della ballerina Giulia.Il pubblico recrimina il fatto che la squadra, anche ora a parità di componenti con le altre, si esibisca poco; compresa Giulia che nella puntata di sabato si esibirà in un unico assolo durante un ballottaggio. Le opinioni del pubblico Abbiamo chiesto al nostro pubblico di esprimersi sulle anticipazioni della sesta puntata, più in dettaglio sulla questione "Giulia", tenendo conto del fatto che si è esibita una volta e poco più.Di seguito riportiamo una selezione dei tantissimi messaggi che ci sono arrivati.Da instagram: "Durante il serale ha sempre avuto la sfortuna di non esibirsi, con una media di 2 esibizioni per ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di sabato 24 aprile 2021) Le anticipazioni della sesta puntata del serale hanno creato malcontento nei fan della squadra Peparini- Pettinelli, in particolar modo nei fan della ballerina.Ilrecrimina il fatto che la squadra, anche ora a parità di componenti con le altre, si esibisca poco; compresache nella puntata di sabato si esibirà in un unico assolo durante un ballottaggio. Le opinioni delAbbiamo chiesto al nostrodi esprimersi sulle anticipazioni della sesta puntata, più in dettaglio sulla questione "", tenendo conto del fatto che si è esibita una volta e poco più.Di seguito riportiamo una selezione dei tantissimi messaggi che ci sono arrivati.Da instagram: "Durante il serale ha sempre avuto la sfortuna di non esibirsi, con una media di 2 esibizioni per ...

Advertising

andmas01 : RT @giorgiogilestro: Mi dispiace molto per gli amici e i colleghi che lavorano in Italia. L'investimento pubblico nella ricerca - nonostant… - manuelgiancale : Quand’è che quelli che fanno applaudire il pubblico impareranno a farglielo battere “in levare” e non “in battere”?… - marshmellow348 : È inconcepibile che Alessandro non vinca amici! Purtroppo i giudici non lo apprezzano abbastanza e la maggior parte… - Federica308 : Lorella non c’è bisogno di spiegare “Les Bourgeois”; quella coreografia l’anno scorso ci ha regalato la serata più… - eslsnp : Io non potrei mai andare a fare il pubblico ad Amici, a quest’ora stavo facendo la pazza per Giulia non a ridere… -