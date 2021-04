A Valmontone l' hub vaccini drive in | Tutto perfetto

Advertising

ilmamilio : FOTO - Valmontone | Aperto l'hub vaccinale drive in: inaugurazione alla presenza di D'Amato - ptvonline2001 : #vaccinazioni, D'Amato: 'Siamo proiettati al raggiungimento delle 40 mila somministrazioni al giorno. Da domani par… - AslFrosinone : Da #oggi #23aprile si aggiunge nuovo #HUB #vaccinazioni anche per la #aslfrosinone: il nuovo HUB vaccinale di… - NicolaVeschi : Consegnate le prime 18.100 dosi di #vaccino della #JohnsonAndJohnsonVaccine al @ptvonline2001 : una metà sarà usata… - infoitsalute : Vaccini, J&J andrà solo agli hub: i primi a ricevere le dosi Valmontone e Tor Vergata. Da mezzanotte via alle preno… -

Ultime Notizie dalla rete : Valmontone hub

ilmessaggero.it

Inaugurato il primo e più grandevaccinale drive - in del Lazio, tra i più grandi d'Italia. E' a, alle spalle dell'outlet village: un complesso di 20mila metri quadrati, dove potranno essere somministrati - in base ...'Non esistono vaccini di serie A e serie B'. Così Alessio D'Amato, assessore Sanità Regione Lazio all'inaugurazione dell'vaccinale di, vicino a Roma. 'Acceleriamo, non perdiamo tempo nella ricerca di un vaccino che qualcuno può pensare migliore di un altro perché non è così, nel frattempo il virus circola ...Valmontone, è stato aperto questa mattina alle 9 il primo centro vaccinale "Drive in", il più grande del Lazio e uno dei primi di questo genere in Italia. Dalle ...VALMONTONE (attualità) - Centro da circa mille vaccini al giorno, file molto lunghe in attesa ilmami ...