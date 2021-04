Un Posto al Sole, trama 23 aprile 2021: Silvia preoccupata per Michele (Di venerdì 23 aprile 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 23 aprile 2021 con nuove importanti rivelazioni ai Cantieri e un Michele sempre più sottotono. Che cosa sta per accadere a Palazzo Palladini? Novità ai cantieri? La nuova puntata Un Posto al Sole oggi 23 aprile 2021 si muove con molte novità ai cantieri e non solo. Abbiamo lasciato i nostri protagonisti dopo il terribile incidente accaduto ad Ernesto che si è messo dalla parte di Franco e Ferri, cercando di aiutarli. Ma questa sua decisione è stata pagata molto cara e Roberto Ferri ha dovuto fare di tutto per fare in modo che i cantieri non venissero sequestrati. L'ombra degli incidenti è ancora molto evidente e mai come oggi tutti hanno paura di quello che potrebbe succedere. Nella puntata di oggi ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 23 aprile 2021) Anticipazioni Unaloggi 23con nuove importanti rivelazioni ai Cantieri e unsempre più sottotono. Che cosa sta per accadere a Palazzo Palladini? Novità ai cantieri? La nuova puntata Unaloggi 23si muove con molte novità ai cantieri e non solo. Abbiamo lasciato i nostri protagonisti dopo il terribile incidente accaduto ad Ernesto che si è messo dalla parte di Franco e Ferri, cercando di aiutarli. Ma questa sua decisione è stata pagata molto cara e Roberto Ferri ha dovuto fare di tutto per fare in modo che i cantieri non venissero sequestrati. L'ombra degli incidenti è ancora molto evidente e mai come oggi tutti hanno paura di quello che potrebbe succedere. Nella puntata di oggi ...

