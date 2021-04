Toni: “CR7 non è criticabile, avrei dei dubbi nel rinnovare il contratto a Dybala” (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ex campione del mondo Luca Toni ha parlato così di Dybala e Cristiano Ronaldo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport:“Paulo è il vero nodo: se davvero chiede 14-15 milioni io non sarei così convinto di volergli rinnovare il contratto. Ronaldo non è criticabile, magari solo per qualche atteggiamento”. Foto: tz.de L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ex campione del mondo Lucaha parlato così die Cristiano Ronaldo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport:“Paulo è il vero nodo: se davvero chiede 14-15 milioni io non sarei così convinto di volergliil. Ronaldo non è, magari solo per qualche atteggiamento”. Foto: tz.de L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

misorecordsuk : Intervista Luca Toni: 'Dybala dimostri di poter fare la differenza e CR7 smetta di mugugnare se non segna' #Juve… - sportli26181512 : Toni: 'Dybala dimostri di poter fare la differenza e CR7 smetta di mugugnare se non segna': Toni: 'Dybala dimostri… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Toni su Dybaldo: 'Fanno lo stesso tipo di gioco, ma se dal centrocampo arriva l'inserimento giusto...' #juve #dybala #ron… - Gazzetta_it : #Toni su Dybaldo: 'Fanno lo stesso tipo di gioco, ma se dal centrocampo arriva l'inserimento giusto...' #juve… - mauroarcobaleno : #Salvini si scandalizza per i toni accesi di Grillo. Erode critica le politiche europee per l’infanzia. CR7 tiene u… -