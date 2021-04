Stengs nel mirino dell’Atalanta | tra i paragoni con Sanè e la parentela con de Boer

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 aprile 2021) Calvin, olandese originario del Suriname, nasce il 18 dicembre del 1998 ed è un prodotto del settore giovanile dell’AZ Alkmaar. E’ un ala destra di piede mancino, tecnica e velocità sono le sue doti migliori e non a caso in molti lo hanno paragonato a Leroydel Bayern. 187 cm di altezza gli permettono di avere anche una certa fisicità, buon senso del gol e visione di gioco grazie alla quale regala numerosi assist ai compagni. E’ genero di Frank de, ex calciatore e CT dell’Olanda, essendo fidanzato con Beau, una delle sue figlie.è, come abbiamo raccontato ieri, nele può essere il regalo da scartare in caso di qualificazione alla prossima Champions. Foto: Twitter AZ L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.