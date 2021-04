Se la cyber-security è uno sport di squadra, serve un campione nazionale (Di venerdì 23 aprile 2021) Lentamente ma inesorabilmente, l’Europa sta costruendo una sua agenzia cyber. Il Centro di competenza europeo di Bucarest (Eccc) sarà infatti il centro-stella per le agenzie e gli Csirt nazionali. Da capire come dovrà poi interagire con l’Enisa, che è a tutti gli effetti l’Agenzia per la cyber-sicurezza europea, la quale ha ufficialmente lanciato “Cyclone” (cyber crisis Liaison organisation network), la rete di risposta rapida alle crisi e agli incidenti cibernetici transfrontalieri su larga scala. Gli obiettivi comuni da raggiungere sono chiari e condivisi: aumentare la resilienza digitale; costruire strumenti di diplomazia digitale lavorando sull’attribuzione di un eventuale attacco; migliorare la difesa digitale dalla criminalità e dai gruppi sponsorizzati di Stati avversari; avviare un loop positivo per la ricerca e l’innovazione ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 aprile 2021) Lentamente ma inesorabilmente, l’Europa sta costruendo una sua agenzia. Il Centro di competenza europeo di Bucarest (Eccc) sarà infatti il centro-stella per le agenzie e gli Csirt nazionali. Da capire come dovrà poi interagire con l’Enisa, che è a tutti gli effetti l’Agenzia per la-sicurezza europea, la quale ha ufficialmente lanciato “Cyclone” (crisis Liaison organisation network), la rete di risposta rapida alle crisi e agli incidenti cibernetici transfrontalieri su larga scala. Gli obiettivi comuni da raggiungere sono chiari e condivisi: aumentare la resilienza digitale; costruire strumenti di diplomazia digitale lavorando sull’attribuzione di un eventuale attacco; migliorare la difesa digitale dalla criminalità e dai gruppi sponsorizzati di Stati avversari; avviare un loop positivo per la ricerca e l’innovazione ...

