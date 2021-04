Scuole aperte, basta coprifuoco e il Pd scomparso. La versione di Cacciari (Di venerdì 23 aprile 2021) “La priorità assoluta è quella di far tornare i ragazzi a scuola. Non c’è altro da dire: bene hanno fatto le Regioni a fare pressing sul governo per riottenere la riapertura”. L’intervento a gamba tesa è di Massimo Cacciari, filosofo, accademico e raffinato analista della contemporaneità. Pare avere il coltello fra i denti. Quando parla di scuola s’infervora. Nonostante l’indirizzo dell’esecutivo, espresso in queste ore dal ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi, sia quello di far tornare la totalità dei ragazzi (e non più in percentuali ridotte) tra i banchi, per Cacciari “è già tardi: non esiste altro Paese europeo che abbia tenuto chiuse le Scuole per così tanto tempo come l’Italia”. Cacciari, la scelta di tenere i ragazzi lontani dalle Scuole, è indice di scarso interesse per la formazione nel ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 aprile 2021) “La priorità assoluta è quella di far tornare i ragazzi a scuola. Non c’è altro da dire: bene hanno fatto le Regioni a fare pressing sul governo per riottenere la riapertura”. L’intervento a gamba tesa è di Massimo, filosofo, accademico e raffinato analista della contemporaneità. Pare avere il coltello fra i denti. Quando parla di scuola s’infervora. Nonostante l’indirizzo dell’esecutivo, espresso in queste ore dal ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi, sia quello di far tornare la totalità dei ragazzi (e non più in percentuali ridotte) tra i banchi, per“è già tardi: non esiste altro Paese europeo che abbia tenuto chiuse leper così tanto tempo come l’Italia”., la scelta di tenere i ragazzi lontani dalle, è indice di scarso interesse per la formazione nel ...

