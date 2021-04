“Save your tears (Remix)” , The Weeknd incontra Ariana Grande (Di venerdì 23 aprile 2021) Da oggi è fuori ovunque “Save your tears (Remix)” di The Weeknd feat. Ariana Grande. Contemporaneamente, è disponibile online il video animato diretto da Jack Brown e prodotto da Blinkink, con entrambi gli artisti protagonisti. L’artista disco di diamante The Weeknd e la vincitrice di Grammy Ariana Grande continuano la loro tradizione di collaborazioni di grandissimo successo dopo “Love Me Harder” e “off the table”. “Save your tears” nella sua versione originale è un brano di punta dell’album che ha segnato il 2020 “After Hours”, certificato disco di platino in Italia e tuttora in Top 20 nella classifica FIMI degli album più venduti. “Save ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Da oggi è fuori ovunque “)” di Thefeat.. Contemporaneamente, è disponibile online il video animato diretto da Jack Brown e prodotto da Blinkink, con entrambi gli artisti protagonisti. L’artista disco di diamante Thee la vincitrice di Grammycontinuano la loro tradizione di collaborazioni di grandissimo successo dopo “Love Me Harder” e “off the table”. “” nella sua versione originale è un brano di punta dell’album che ha segnato il 2020 “After Hours”, certificato disco di platino in Italia e tuttora in Top 20 nella classifica FIMI degli album più venduti. “...

