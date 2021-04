“Quelle voci erano vere”. Elisa Isoardi, dopo l’Isola viene fuori tutto. Arrivano conferme dai ‘guru’ (Di venerdì 23 aprile 2021) Elisa Isoardi ha finalmente fatto ritorno in Italia, dopo l’avventura da naufraga sui lidi dell’Honduras. Il suo rientro da l’Isola dei famosi 2021 è stato, come noto, lacerato. Il risentimento della conduttrice nostrana per non aver portato a termine l’esperienza a causa dell’infortunio all’occhio è pacato, ma presente. E, intanto, qualcosa si muove nei corridoi Mediaset. Di certo la familiarità con le lande piemontesi le è stata già di conforto. Al momento Elisa Isoardi si trova a Colletto di Castelmagno, in provincia di Cuneo, in compagnia della madre. Irma, da brava mamma, starà sicuramente provvedendo a coccolare la figlia prediletta, a suon di bollito piemontese e coccole materne. Elisa Isoardi, nuovo programma Mediaset per ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 23 aprile 2021)ha finalmente fatto ritorno in Italia,l’avventura da naufraga sui lidi dell’Honduras. Il suo rientro dadei famosi 2021 è stato, come noto, lacerato. Il risentimento della conduttrice nostrana per non aver portato a termine l’esperienza a causa dell’infortunio all’occhio è pacato, ma presente. E, intanto, qualcosa si muove nei corridoi Mediaset. Di certo la familiarità con le lande piemontesi le è stata già di conforto. Al momentosi trova a Colletto di Castelmagno, in provincia di Cuneo, in compagnia della madre. Irma, da brava mamma, starà sicuramente provvedendo a coccolare la figlia prediletta, a suon di bollito piemontese e coccole materne., nuovo programma Mediaset per ...

Advertising

AnnaDiMarzo1 : @ConsueloDeSant Non sarebbe stato lo stesso con quelle voci, adoro ?? - tafudany1 : RT @SalaLettura: #ConLaFortuna a #SalaLettura La rassegnazione al fato è di per se una condanna a morte, se non vengono colti quei segnali… - Mami43977485 : RT @SalaLettura: #ConLaFortuna a #SalaLettura La rassegnazione al fato è di per se una condanna a morte, se non vengono colti quei segnali… - RetwittL : RT @SalaLettura: #ConLaFortuna a #SalaLettura La rassegnazione al fato è di per se una condanna a morte, se non vengono colti quei segnali… - SimiWonderland : RT @SalaLettura: #ConLaFortuna a #SalaLettura La rassegnazione al fato è di per se una condanna a morte, se non vengono colti quei segnali… -